Минск, , 12:39 — REGNUM Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибудет в украинский порт Южный в Одессе 4 или 5 августа. Об этом сообщил 3 августа журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Танкер с 85 тыс. тонн нефти 2 августа вышел из порта в Супсе, прибытие в Одессу ожидается 4−5 августа, уточнил он.

Нефть Белоруссии поставляет государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR (ГНКАР) через свою дочернюю компанию SOCAR Trading. Нефть идёт через одесский порт и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что в Минке ожидают в 2020 году до 1 млн тонн азербайджанской нефти.

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