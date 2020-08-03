Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Окончательная сумма антикризисного пакета мер по спасению компаний и предприятий Швеции, пострадавших во время пандемии коронавирусной инфекции, оценивается в 39 миллиардов шведских крон (€3, 79 млрд). Однако эти деньги дошли лишь до немногих представителей бизнеса, которые, как оказалось, и сами не спешат подавать заявки на государственные субсидии. Об этом 2 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Получить выделенные правительством средства смогут те компании, коммерческий оборот которых в марте и апреле сократился на 30% и более. Первоначально предполагалось, что таких бизнесов окажется около 180 000. Однако до сих из многомиллиардной суммы до предпринимателей дошел лишь только 621 миллион шведских крон (€60,2 млн). Общее количество заявок на получение помощи от властей составило 11 000.

«Я думаю, всех удивило, что заявок поступило не так много… Либо просто ждут, чтобы подать заявку, либо потребность в субсидиях меньше, чем мы предполагали, отчасти потому что шведские компании справляются лучше, чем мы опасались», — заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Напомним, что срок подачи заявлений на получение государственной помощи истекает уже в августе этого года.