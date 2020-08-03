Стокгольм, , 15:59 — REGNUM За последние месяцы частная авиация Швеции вызвала повышенный интерес со стороны новых групп клиентов. На фоне пандемии коронавирусной инфекции авиаперевозчики также получают все большее количество заказов для осуществления специальных рейсов, в частности транспортировку соотечественников, застрявших в разных странах в период прекращения авиасообщения. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Частный самолетик (сс) AlexandrVe

«Мы пострадали так же, как и все остальные. Но отличие от многих других, мы продолжали летать. Мы совершили много рейсов по репатриации, — привезли наших людей домой, а также перевозили граждан других стран обратно на их родину», — заявил Брайан Лиддл, генеральный директор частной авиакомпании Industriflyg.

По данным Шведского транспортного управления, в период с марта по июнь этого года регулярные авиаперевозки и чартерные рейсы в Швеции сократились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частная авиация тоже пострадала из-за пандемии, но не так сильно, — сокращение числа перелетов составило 24%.

Отмечается, что частные рейсы не доступны обычным пассажирам. Как правила, рейсы были оплачены в основном крупными компаниями и частные лица с большим состоянием.