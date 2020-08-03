Новосибирск, , 12:31 — REGNUM Списания со «спящих» счетов в банках — это пока не национализация и не конфискация каких-либо денежных средств или накоплений, отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

«И, надеюсь, никогда так вопрос не будет решён. Как отмечают участники рынка, действительно, в последнее время возрастает количество «спящих» счетов. Речь идёт преимущественно о юридических лицах. Среди них очень невелика доля реально брошенных или забытых компаний. Добросовестные бизнесмены берегут репутацию, считают деньги, контролируют свои финансы и не плодят «сущности без необходимости». Большинство же создано для обхода требований «антиотмывочного» законодательства и несёт риски подобного рода. Сейчас тарифы на банковское обслуживание в основном предусматривают ежемесячную оплату комиссий и делают содержание фирм «на передержке» невыгодной, но ряд компаний был зарегистрирован заранее. С ними и предлагают разбираться банкиры, предлагая указанные меры», — считает эксперт.

Мероприятия, предлагаемые банковским сообществом для физических лиц — клиентов банков, по мнению Эдуарда Коложвари, не носят массового характера и коснутся лишь некоторых частных случаев.

«Я не вижу проблем со списанием долгов по кредитам (кредиты давно не выдаются без согласия на безакцептное списание со счёта). Отношения банков с невостребованными вкладами давно определены, и если не находится наследник, то выгодны банкам», — подчеркнул он.