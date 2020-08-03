Москва, , 12:30 — REGNUM Внутренний спрос слабо поддерживает экономический рост РФ в том числе из-за проблемы отчуждения труда, считает доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей,

«Уровень потребления в ВВП у нас достаточно низкий. Порядка 50% ВВП приходится на потребление домохозяйств. А это низкая величина по сравнению с европейскими странами. Во Франции это примерно 65%. Между тем внутренний спрос является источником, поддерживающим экономический рост, — сказал Комолов. — Но тут дело в том, что есть одна проблема с отчуждением труда. У нас низкая заработная плата сложилась не только потому, что у нас низкопроизводительная экономика, а еще и потому, что капитал находится в более привилегированном положении, чем в западном мире. Из созданной стоимости работник получает на руки только половину. А половина приходится на прибыль компании. При этом в той же Франции почти 65% созданной стоимости достается работнику в виде зарплаты, и только 45% уходит компании».

Иными словами, как пояснил Комолов, в РФ наблюдается более высокая степень эксплуатации труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Комолова, существующая в РФ экономическая модель не позволит повышать уровень жизни граждан.

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