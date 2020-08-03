Москва, 3 августа 2020, 12:27 — REGNUM Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, авиасообщение возобновится с 17 сентября. Рейсы «Аэрофлота» в Гавану уже появились в расписании перевозчика, бронирование билетов открыто.
Как сообщало ИА REGNUM, власти России приняли решение о закрытии воздушных границ 27 марта 2020 года, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.
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