Москва, , 12:06 — REGNUM Существующая в РФ экономическая модель не позволит повышать уровень жизни граждан, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что медианная заработная плата в РФ составила 34,6 тыс. рублей.

«Вопрос, с чем сравнивать. Если сравнивать показатели медианной зарплаты в РФ с африканскими странами, то можно говорить об очень высоком уровне благосостояния наших соотечественников. Если мы сравниваем со странами ОЭСР, то понятное дело, что по критериям Евросоюза у нас больше половины населения живет за чертой бедности. И динамика у нас отрицательная, — сказал Комолов. — Причем отрицательной она была и при высоких ценах на нефть. После 2014 года, когда нефть обвалилась до низких значений, произошел восстановительный рост. Однако реальные располагаемые доходы не начали расти, а продолжили падать. В целом это дает основания полагать, что модель сырьевой экономики себя полностью исчерпала и не позволит повышать уровень жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, больше всего высокооплачиваемых работников в рыбной отрасли — 29% — получают более 100 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата занятых рыболовством и рыбоводством составляет 63,6 тыс. рублей.

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