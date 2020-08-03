Уфа, , 11:57 — REGNUM До 500 тысяч га планируют засеять озимыми культурами в текущем году в Башкирии. Об этом 3 августа сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, одним из основных резервов по увеличению валового производства зерна является расширение площадей озимых культур. В текущем году аграрии Башкирии планируют засеять до 500 тысяч га, что является достаточно высокой планкой. В прошлом году было засеяно озимыми 363 тысячи га. При этом наблюдается высокая урожайность этих культур, напомнил он.

Ильшат Фазрахманов также отметил, что аграриям Башкирии необходимо приобрести 1,2 тысяч зерноуборочных комбайнов. В настоящее время в республике идет как модернизация, так и строительство новых зерноочистительных комплексов, том числе и по подготовке семян.

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