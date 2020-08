Пекин, , 11:52 — REGNUM Продажи автомобилей бренда Hongqi ведущего китайского автопроизводителя First Automotive Works (FAW) Group Co., Ltd. выросли на 108% в годовом исчислении за первые семь месяцев года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Несмотря на влияние эпидемии нового коронавируса, компания продала 87,5 тыс. автомобилей Hongqi за указанный период. При этом, рост продаж был зафиксирован как онлайн, так и офлайн. Только в июле компания продала более 17,5 тыс. седанов Hongqi, что на 99% выше в годовом исчислении.

Компания достигла цели обеспечить продажу 100 тыс. автомобилей марки Hongqi за 2019 год и на 2020 года задалась целью удвоить результат. Модельный ряд машин бренда должен быть расширен до 21 моделей, в основном за счет электромобилей и «гибридов» в ближайшие пять лет.

Бренд Hongqi, что с китайского буквально переводится как «красное знамя», был основан в 1958 году и занимался с тех пор производством автомобилей класса люкс, которые используются на парадах и национальных торжествах первыми лицами страны.