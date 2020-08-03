Киев, , 11:58 — REGNUM В первом полугодии 2020 года экспорт мясной продукции с Украины сократился до 319 млн тонн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

«Это первый отрицательный результат за последние пять лет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главной причиной падения экспорта стал карантин, введённый из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт аграрной экономики сообщил о том, что в первом полугодии 2020 года экспорт агропродовольственной продукции Украины остался на уровне прошлого года.

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