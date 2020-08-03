Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM 3 августа 2020 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Работа завода Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Корпоративный отпуск длился две недели — с 3 августа по 20 июля. По информации пресс-службы автопредприятия, сборка машин пока будет вестись в двухсменном режиме. Во время летних каникул на заводе была проведена работа по обслуживанию и модернизации оборудования.

Стоит отметить, что за полгода петербургский завод Hyundai выпустил 88 тыс. машин, что на 29,5% меньше, прошлогоднего уровня продаж. В компании объясняют это сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной пандемией нового коронавируса.

Ранее компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Санкт-Петербурге) подала ходатайство в ФАС о получении в собственность завода General Motors, расположенного в Шушарах (Санкт-Петербург).

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