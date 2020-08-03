Москва, , 11:26 — REGNUM В 2021 году российские власти планируют продолжить оказывать поддержку отечественной автотранспортной промышленности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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При этом министр подчеркнул, что объёмы государственной поддержки будут ниже, чем в 2020 году.

«Какие-то меры господдержки просто будут продлены на 2021 год, но не в таких объёмах», — заявил в беседе с ТАСС Мантуров.

Так, по его словам, точно будет сохранён лизинг, а также поддержка перехода на газомоторное топливо, автокредитование и программа «Доступная аренда».

«Если мы говорим про льготное кредитование, мы исходим из того, что этот пакет мер поддержки должен перейти и на 2021 год, остаётся открытым вопрос объёмов», — добавил глава федерального ведомства.

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Мантуров напомнил, что на 2020 год на стимулирование спроса было выделено 45 млрд рублей. Это позволит поддержать продажи более 200 тысяч автомобилей во всех сегментах.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что на поддержку автомобильной промышленности будет направлено 25 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей планируется потратить на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием.

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