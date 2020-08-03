Москва, , 11:23 — REGNUM С харассментом на рабочем месте сталкивался практически каждый десятый житель России (12%). Большинство не испытывали унижений на работе, проводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще всего о неприличных замечаниях или комментариях в свой адрес говорят молодые работники 18−24 лет (17%). Мужчины реже, чем женщины, считают комментарии в свой адрес оскорбительными — 46% против 63%.

С сексуальными домогательства на работе никогда не встречались 87% респондентов, были случаи у 9%. Не сталкивались с изнасилованиями на рабочем месте 97%. Факт изнасилования подтвердили менее 1% работающих граждан.

Опрос проведен 29 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, харассмент — это поступки, которые задевают, пугают или унижают человека, создают неблагоприятную обстановку на работе.

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