Бишкек, , 11:18 — REGNUM Министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов сегодня, 3 августа, в ходе брифинга рассказал о мерах, предпринимаемых правительством для борьбы с коронавирусной инфекцией и для снижения ее негативного влияния на экономику страны.

По словам высокопоставленного чиновника, в республике был введен временный запрет на вывоз из страны отдельных видов лекарственных препаратов и медицинских изделий, использующихся при лечении пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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Также киргизстанские власти решили облегчить деятельность предпринимателей в этот сложный период, продлив сроки представления единой налоговой декларации до 1 апреля 2021 года, введя отсрочку до 1 октября 2020 года по выплате налоговой задолженности, введя запрет на проведение налоговых проверок и процедур банкротства предприятий до 1 января 2021 года, и создав антикризисный фонд в размере 14 млрд сомов (13,3 млрд рублей) для льготного кредитования.

Глава министерства экономики Киргизии отметил, что Евразийская экономическая комиссия тоже не осталась в стороне.

Так, Совет ЕЭК принял решение освободить от ввозной таможенной пошлины товары, импортируемые для борьбы с коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического союза, а также для недопущения дефицита ввел запрет на вывоз из ЕАЭС продовольственных товаров: репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, муки грубого помола и гранул из злаков, обрушенного гречневого зерна, готовых продуктов из гречки, соевых бобов и семян подсолнечника.