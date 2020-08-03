Москва, , 11:14 — REGNUM В июне 2020 года на вторичном авторынке России было перепродано 420 тыс. легковых машин, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же в первом полугодии на вторичном авторынке РФ было куплено 2,2 млн подержанных автомобилей — это на 12,9% меньше, чем год назад за аналогичный период.

Больше всего в России на вторичном рынке было продано машин отечественной марки Lada. На её долю по итогам шести месяцев пришлось 24% от всего объема перепродаж на российском рынке. В общей сложности в России было продано 522,5 тыс. единиц авто с пробегом — на 16,7% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Также в тройку лидеров марочного рейтинга попали подержанные Toyota (251,1 тыс. ед.) и Nissan (126,4 тыс. ед.).

Напомним, за первые пять месяцев 2020 года первое место среди регионов по продажам пикапов на вторичном рынке занял Краснодарский край. За указанный период там был продан 741 автомобиль с кузовом «пикап», что на 17,7% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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