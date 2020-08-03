Чита, , 11:06 — REGNUM За последние два года в Забайкальском крае улучшились показатели миграционной убыли. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы региона Александра Осипова, в 2018 году с территории края уехали 18 400 человек, в 2019 — 16 400.

«За январь-май 2019 года уехали 5600 человек, за этот же период этого года на 1200 человек меньше покинули Забайкалье — 4400. Последовательно идет снижение числа убывающих, наша задача — чтобы в регион приезжали, а не уезжали из него», — сказал губернатор.

Александр Осипов отметил, что эта статистика не говорит о глобальных изменениях в жизни края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь — май 2020 года в Забайкалье прибыли 8044 человека, а выбыли 9353 человека. Таким образом, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 1309 человек (в январе — мае 2019 года миграционная убыль составляла 2060 человек).

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