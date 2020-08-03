Москва, , 11:02 — REGNUM Власти РФ надеются на то, что экономические проблемы страны рассосутся сами собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя прогноз министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который сказал, что «пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в III квартале».

«Это производит странное впечатление. Безусловно, численность безработных в РФ — это крайне манипулируемый показатель. Безработные — это те, кто получает пособие. Если человеку сказать, что он принес неправильные бумажки, и отказать ему в получении пособия, то он не будет считаться безработным. Возможно, что и в будущем российские чиновники, не принимая у людей документы под разными предлогами, будут говорить о снижении безработицы, — сказал Делягин. — Логика такая: конечно, государство делать ничего не будет, а все экономические проблемы рассосутся сами собой».

Как пояснил Делягин, государство не понимает динамики разрушения российских предприятий и то, что половина бизнеса, который открылся после завершения коронабесия, — «это живые покойники, которые не доживут до конца года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.

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