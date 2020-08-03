Москва, 3 августа 2020, 11:02 — REGNUM Власти РФ надеются на то, что экономические проблемы страны рассосутся сами собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя прогноз министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который сказал, что «пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в III квартале».
Как пояснил Делягин, государство не понимает динамики разрушения российских предприятий и то, что половина бизнеса, который открылся после завершения коронабесия, — «это живые покойники, которые не доживут до конца года».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.
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