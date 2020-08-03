Москва, , 11:01 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года в России было куплено 31,6 тыс. экземпляров новых грузовых машин, что на 11,4% меньше прошлогоднего результата продаж. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В сообщении говорится, что в июне российским дилерам удалось реализовать 5,2 тыс. грузовиков — на 16% меньше прошлогоднего результата продаж.

Лидером по продажам грузовых машин в первом полугодии стал отечественный производитель КамАЗ. На его долю пришлось 37% от продаж всех новых грузовиков в России. Всего за отчётный период было куплено 11,7 тыс. экземпляров грузовиков КамАЗ — на 8,2% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Второе место занимает бренд ГАЗ с результатом 3,2 тыс. экземпляров проданных грузовиков. Это на 14,9% меньше, чем год назад. Далее в марочном рейтинге грузовых машин идут: Volvo (2,3 тыс. ед.; — 16,9%), Урал (1,8 тыс. ед.; +22%) и Scania (1,7 тыс. ед.; — 29,7%).

Напомним, по итогам января — мая 2020 года больше всего подержанных грузовых автомобилей было продано на московском авторынке — 86 373 единицы, что на 11,6% меньше, чем в прошлом году.

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