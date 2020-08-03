Москва, , 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами. Об этом пишут 3 августа «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Кроме того, доход УК ВЭБ от инвестирования стал рекордным за последние годы. По итогам минувшего года в среднем на счета застрахованных лиц была начислена чистая доходность по пенсионным накоплениям в размере 8,2% годовых.

В среднем за последние годы доходность УК ВЭБ в ПФР составляла около 7%, при том хороший результат 2019 года — это итог инвестирования в самые консервативные бумаги, отметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Эксперт предупредил, что 2020 год будет для ПФР и НПФ очень сложным. Не у всех пенсионных фондов получится увеличить пенсионные накопления своих клиентов по итогам года. Промежуточные итоги первого квартала года говорят о лидерстве ВЭБ, его доходность — 6,98% годовых. У других УК в среднем отрицательная доходность в 4−6%.

Звенигородский посоветовал в ближайшие годы держать пенсионные сбережения в ПФР, но доверить инвестирование не УК ВЭБ, а одной из компаний, имеющих с ПФР договор доверительного управления пенсионными накоплениями.

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