Нижний Новгород, , 10:51 — REGNUM Нижегородский банк-банкрот «Ассоциация» к началу июля 2020 года имел долги перед 1357 кредиторами на общую сумму 11 599 454 000 рублей. Конкурсный управляющий банка, который был участником госпрограммы по кредитованию малого и среднего бизнеса, подвёл предварительные итоги процедуры несостоятельности, передаёт ИА REGNUM.

В реестр попали 1309 кредиторов с претензиями на сумму свыше 11 млрд рублей, из которых первая очередь — 926 кредиторов на 7,117 млрд рублей.

Для формирования конкурсной массы управляющий также объявил несколько тендеров. В частности, 7 сентября планируется реализовать нежилое здание площадью 171,1 кв. м в городе Шарья Костромской области. Его начальная цена — 3,9 млн рублей.

Напомним, банк был учреждён в 1990 году как паевой группой коммерческих предприятий. Лицензии его лишили 29 июля 2019 года. К тому моменту «Ассоциация» занимала 170-е место по размеру активов среди банков РФ. Крупным акционером с долей 36,7% был «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина». Ещё 14% принадлежало заводу им. Г. И. Петровского.

Как исчезли миллиарды в банке — участнике госпрограммы?