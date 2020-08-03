Москва, , 10:47 — REGNUM Российский Минфин намерен изменить для нефтяников параметры налога на дополнительный доход (НДД), который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата. Законопроект о поправках Минфин разослал по профильным министерствам, пишет 3 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам», — говорится в публикации.

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. По оценкам Минфина, нефтяники в 2019 году несправедливо выгадали 213 млрд рублей. Изменения коснутся в основном «Газпром нефти» и «Роснефти».

Отмечается, что проект документа о пересмотре параметров налога Минфин внёс в правительство 29 июля.

В 2019 году НДД начал действовать в качестве эксперимента. Налогом стали облагать не объём добычи, как в случае с полезными ископаемыми, а финансовый результат, то есть вырученные от продажи нефти средства за вычетом затраченного. При этом был гарантирован определённый объём поступлений в бюджет.

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