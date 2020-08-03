Москва, , 10:40 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года продажи новых лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России составили 42,6 тыс. единиц — на 13,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В сообщении говорится, что в июне же авторынок LCV сократился на 4,7%, до 7,8 тыс. единиц.

Наиболее часто в сегменте лёгких коммерческих автомобилей в отчётном периоде приобретались машины отечественной марки ГАЗ. Их российским дилерам удалось приобрести в количестве 19,2 тыс. единиц. Это на 14% меньше, чем за первые полгода 2019 года. Всего же на долю бренда пришлось 45% от общих продаж машин сегмента LCV.

Второе место по объёму продаж LCV занимает УАЗ с результатом 6,3 тыс. автомобилей (-22,3%). Тройку лидеров замыкает американские авто марки Ford. В первом полугодии их приобрели 5,2 тыс. автолюбителей — на 2% больше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места замыкают соответственно Lada (4,3 тыс. ед.; — 13,8%) и Volkswagen (1,9 тыс. ед.; — 22,6%).

Напомним, в мае текущего года лидером продаж на авторынке новых машин сегмента LCV в России была марка ГАЗ.

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