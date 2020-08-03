Краснодар, , 10:29 — REGNUM 2,3 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с начала лета, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации края. Средняя заполняемость отелей, санаториев и других средств размещения Черноморского побережья составляет 78,6%. На Азовском побережье заполняемость отелей и санаториев составляет 72,1%, несколько ниже в степной зоне и в предгорье — 54%.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы наши гостиницы и санатории выполняли все необходимые меры профилактики. Но здоровье наших гостей во многом зависит и от них самих. — Даже на курорте не стоит забывать о мерах предосторожности: пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Особенно хочу подчеркнуть, что мы рекомендуем не пользоваться услугами нелегальных отелей», — отметила министр курортов Краснодарского края Светлана Балаева.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне суточное число новых заразившихся коронавирусом на Кубани впервые за долгое время превысило сотню. Ранее сообщалось о росте числа заразившихся в Сочи.