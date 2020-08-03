Омск, , 10:23 — REGNUM Обанкроченный Омский стекольный завод будет реализован единым лотом, в который включено более десятка производственных зданий, земельные участки, оборудование, здание гостиницы и многое другое. Торги с начальной ценой свыше 1,9 млрд рублей пройдут 14 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Заявки начнут принимать с 5 августа 2020 года. Начальная цена лота — 1 972 060 000 рублей при шаге аукциона — 5% и задатке — 20%. Среди лотов — земельный участок площадью 63 271 кв. м в Омске, здания складов, цехов, котельная, административно-бытовой корпус, гостиница площадью 499,4 кв. м на улице И. Н. Багнюка, 7 в Омске, административное здание по тому же адресу, а также права аренды земельных участков.

Напомним, ООО «Омский стекольный завод», созданное в октябре 2006 года, было признано банкротом в июне 2020 года после процедуры наблюдения. Сумма претензий единственного кредитора — банка «Авангард» — тогда составляла 20 575 745,19 рубля. Временным управляющим назначен Станислав Кекин — член Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» из Рязани.

По данным ЕГРЮЛ, заводом с января 2011 года владеет иностранная компания — учреждённая в марте 2010 год в Белизе «Элрой консалтинг груп ЛТД» (ELROY CONSULTING GROUP LTD.). Средняя численность работников стекольного предприятия — более 330 человек.