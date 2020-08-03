Пенза, , 10:22 — REGNUM В Пензенскую область поступила дотация из федерального бюджета в сумме более 1,2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета в связи с выпадающими доходами в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на проводимом оперативном совещании .

Областному министерству финансов поручено подготовить предложения по выплате задолженности предприятиям за объем выполненных работ. По словам главы региона, с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы и финансовым обеспечением мер соцподдержки проблем нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с января по июнь 2020 года в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 31,9 млрд рублей, выполнение плана лишь на 95%.

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