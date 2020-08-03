Москва, , 10:17 — REGNUM Коррекция на российском валютном рынке давно назрела. Это обусловлено отсутствием каких-либо значимых факторов для продолжения обвала национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Впереди у пары доллар/рубль сильное сопротивление 75, и перед его штурмом может быть реализована коррекция. Первая цель — в район 73 рублей за доллар.

Эта отметка сейчас выступает в качестве поддержки для пары доллар/рубль, также является сильным психологическим уровнем.

В свою очередь о полноценном развороте валютной пары доллар/рубль говорить преждевременно. Сформировавшийся в июне восходящий тренд сильный, поэтому вероятность реализации сценария дальнейшей девальвации рубля достаточно высока.

В частности, на старте недели поддержку рубль может получить на фоне коррекции валют EM. Однако, с другой стороны, на рынке нефти наблюдается локальное снижение, что может затормозить укрепление национальной валюты.

Цены на нефть опускаются 3 августа в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заражения коронавирусом в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу», — пояснил эксперт.

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