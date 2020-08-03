Варшава, , 10:17 — REGNUM Штраф в размере в $57 млн наложило на российскую компанию «Газпром», за ее отказ от сотрудничества по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Об этом 3 августа сообщается на официальном сайте регулятора.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (около $57 млн) на «Газпром» из-за отсутствия (со стороны российскую компании — ред.) сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что данная обязанность вытекает из европейских норм, каковые являются базой для польского закона о защите прав потребителей и конкуренции.

«Наложение штрафа на «Газпром» связано с продолжающимся разбирательством в связи с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» без необходимого (для этого) согласия главы UOKiK», — также уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что обвинения были предъявлены польским регуляторам шести компаниям — «Газпрому» из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что окончательное решение по апелляции о применении норм оператора проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, поданной в Европейский суд, будет в течение 12 месяцев.