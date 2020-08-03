Уфа, , 10:20 — REGNUM Пересмотреть тарифы на вывоз бытовых отходов планируется в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров 3 августа на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, сейчас в республике проходит первая фаза реформы по переработке мусора. Вторая фаза это сортировка и утилизация отходов, что является самым главным. Поэтому необходимо думать о сортировочных станциях и полигонах, которые сейчас находятся в высокой степени заполняемости.

Глава Башкирии сообщил, что регоператоры вышли с предложением о повышении тарифа за вывоз мусора. В настоящее время этот тариф является одним из самых низких в России, и он не обоснован экономически. Поэтому Хабиров готов получить предложения по экономически обоснованному тарифу. И его можно начинать обсуждать.

Хабиров подчеркнул, что ранее «совести бы не хватило» брать с граждан оплату за вывоз мусора в то время, когда к ним машина вообще не приезжает и не забирает мусор. И этот этап уже проходит в Башкирии. Поэтому можно обсуждать экономически выгодный тариф.

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