Барнаул, , 09:58 — REGNUM Авиакомпания «СиЛА» анонсировала авиарейсы из Барнаула в Белокуриху и обратно. Полеты продлятся с 10 августа по 30 сентября, следует из расписания, опубликованного на официальном сайте компании.

Стоимость билетов составит от 1500 рублей.

Барнаул-Белокуриха — первый за много лет и единственный на данный момент авиамаршрут, связывающий населенные пункты Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По-прежнему наблюдается рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией — 1987 человек (+100 за прошедшие выходные дни) и ОРВИ — 3199 человек (+67 человек за за прошедшие выходные).

Тяжелобольных — 108 пациентов (плюс четыре человека за выходные), подключены к аппаратам ИВЛ — 29 (плюс два человека за выходные).

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