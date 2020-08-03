Москва, , 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в настоящее время министерство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости, ведет мониторинг рынка труда, а также организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения.

Таким образом, число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с 3 млн до 0,7 млн, то есть больше чем в четыре раза, пишет газета.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в июне в качестве безработных были официально зарегистрированы 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн из них получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне, по оценке Росстата, составила 74,7 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

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