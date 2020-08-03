Москва, , 09:54 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года самым продаваемым автомобилем китайского бренда в России стала модель Haval F7. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период российским дилерам удалось реализовать 2,7 единиц Haval F7, что в 30 с лишним раз больше уровня продаж прошлого года.

Второе место в рейтинге занимает модель Geely Atlas. Их российские автолюбители за полгода приобрели в количестве 2,6 тыс. единиц. Это на 21% меньше, чем год назад. Кроме того, в тройку лидеров вошла модель Haval H6 с результатом 1,8 тыс. единиц проданных авто (-30%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Chery Tiggo4 (1,6 тыс. ед.) и Changan CS35 plus (1,3 тыс. ед.).

Далее в модельном рейтинге разместились: Haval F7x (1,2 тыс. ед.), Geely Emgrand x7 (849 ед.), Geely COOLRAY (819 ед.), Chery Tiggo7 (468 ед.) и DFM AX7 (449 ед.).

Напомним, по итогам января-июня текущего года в России было реализовано 18,3 тыс. новых легковушек китайских компаний — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего китайские машины занимают 3,1% российского авторынка.

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