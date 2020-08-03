Барнаул, , 09:43 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали уточненные данные об аграрных предприятиях, пострадавших от небывалый засухи. Как сообщает сегодня, 3 августа, официальный сайт региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, документы оформили 238 хозяйств из 30 муниципальных образований края. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тысячи гектаров.

«В настоящее время в крае прошли обильные дожди. На 50% территории объем осадков превысил месячную норму. Выпавшие осадки положительно отразятся на формировании урожая масличных культур, в том числе сои и подсолнечника, а также кукурузы на силос», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в связи с засухой введён в Алтайском крае с 10 июля. Ранее сообщалось, что от засухи на Алтае пострадали 209 хозяйств в 30 районах. Общая площадь гибели посевов оценивалась в 155,7 тысяч гектаров.

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