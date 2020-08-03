Токио, , 09:42 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции и вызванной ей экономического кризиса валовой внутренний продукт (ВВП) Японии к концу 2020 года может сократиться на 2,2%. Такой прогноз, сделанный в начале июня 2020 года, подтвердило правительство страны.

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Так, согласно окончательным уточнённым, ВВП Японии в первом квартале 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении этот показатель сократился на 2,2% после падения на 7,2% в четвертом квартале, сообщает «Финмаркет». В правительстве страны полагают, что при сохранении текущей динамики ВВП страны к концу года снизится на 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений объём промышленного производства в Японии упал до самого низкого уровня с января 2013 года. Этот показатель по сравнению с апрелем сократился на 8,4% и составил всего 79,1% от уровня мая 2015 года.

Добавим, что на защиту экономики страны от последствий, связанных с пандемией коронавируса, власти Японии намерены потратить более 230 трлн иен ($2,15 трлн).

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