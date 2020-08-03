Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве увеличатся темпы и объемы строительства жилых домов по программе реновации. Об этом заявил заммэра Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, в столице за два-три года по реновации планируется строить по 3−3,5 млн кв. метров жилья в год.

При этом Загрутдинов отметил, что это планомерная работа, требующая ответственности и организации выстраивания диалога с жителями расселяемых пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации построят дома в промышленной зоне на территории бывшего завода «Серп и Молот».

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