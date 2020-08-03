Ташкент, , 09:34 — REGNUM Уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам июня составил 13,2%, сообщили в министерстве занятости и трудовых отношений республики.

В министерстве отметили, что годом ранее уровень безработицы составлял 9,1%. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет этот показатель составил 20,1%, среди женщин — 17,4%.

По итогам первой половины 2020 года численность трудовых ресурсов возросла на 0,6%, до 19,085 млн человек. Отмечается, что число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 46,4%.

В министерстве добавили, что за счет субсидий Фонда содействия занятости на личных и подсобных хозяйствах трудоустроено 24,8 тыс. человек, в сельскохозяйственных, швейных или ремесленных кооперативах — 15 тыс. человек.

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