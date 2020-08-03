Тольятти, Самарская область, , 09:33 — REGNUM В первом полугодии 2020 года компания Datsun (принадлежит Nissan) снизила продажи автомобилей в РФ на 31% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, российские дилеры Datsun реализовали в отчётный период 7462 машины, что на 31% меньше, чем год назад. Таким образом, доля продаж машин японской марки за полугодие составила 1,2% против 1,3% годом ранее.

Стоит отметить, что компания Datsun представлена на авторынке России двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Оба автомобиля имеют 1,6-литровый бензиновый мотор производительностью 87 или 106 «лошадей». Агрегат машины работает как с механической трансмиссией, так и с коробкой «автомат».

Самой популярной моделью Datsun в России является on-DO. Доля продаж данной машины достигает 80% от общего объема реализации бренда.

Напомним, руководство компании Nissan принято решение о завершении сборки машин под брендом Datsun на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Последняя модель Datsun сойдёт с конвейера в декабре нынешнего года. Однако поставки авто российским дилерам продолжатся до марта следующего года.

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