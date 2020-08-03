Ульяновск, , 09:10 — REGNUM С 3 августа 2020 года Ульяновский автозавод возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе «Соллерс».

В период каникул, которые проходили на предприятии с 27 июля, на УАЗе были осуществлены необходимые ремонтно-профилактические работы.

Стоит отметить, что в июне нынешнего года дилеры Ульяновского автозавода продали на авторынке России 2770 машин — на 12% меньше, чем год назад. Всего же по итогам первого полугодия текущего года в РФ было куплено 12 284 ульяновских вседорожника, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее продаваемой моделью бренда в январе — июне 2020 года стал внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в марте нынешнего года в продаже появилась ограниченная серия вседорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с коробкой «автомат».

Ранее Ульяновский автозавод приступил к поставке в Сербию 56 экземпляров УАЗ «Патриот». Российские внедорожники будут эксплуатироваться в сербской армии и полиции.

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