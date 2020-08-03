Пермь, 3 августа 2020, 09:09 — REGNUM Пермский край сможет получить 2,3 млрд рублей для того, чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Доходы снизились из-за пандемии коронавируной инфекции. За первое полугодие 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019-го они просели на 26%. Речь идёт в первую очередь о налогах на доходы физических лиц и на прибыль. В регионе надеются на то, что помощь из центра позволит частично возместить потери.
Отметим, такую помощь получат 69 регионов страны. Общая её сумма равняется 100 млрд рублей.