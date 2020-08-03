Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В особой экономической зоне «Титановая долина» (Свердловская область) построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Соглашение о строительстве железнодорожной инфраструктуры между площадкой ОЭЗ и станцией Верхняя Салда заключено между правительством области и Свердловской железной дорогой. На железной дороге удастся перевозить до 500 тысяч тонн груза в год, что станет конкурентным преимуществом «Титановой долины».

Стоимость проекта — 1,61 млрд рублей без НДС. За эти деньги будут возведены железнодорожные пути протяженностью 7,6 км, работы завершат до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Титановой долине» наладили выпуск железнодорожных колёс.

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