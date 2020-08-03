Москва, , 08:57 — REGNUM С сегодняшнего дня, 3 августа, в Москве начали работать бахчевые развалы с арбузами и дынями, сообщается на портале мэра столицы.

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По всей столице открыты 240 торговых точек. Самые большие развала организованы в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы — более 40 точек.

Бахчевые развалы будут работать до конца сентября. Арбузы и дыни поставляют в Москву из Дагестана, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, развалы в Москве оформлены в едином стиле, на стендах указаны режим работы и стоимость арбузов и дынь

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