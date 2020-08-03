Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» прошло очередное собрание кредиторов, на котором рассматривалось положение о продаже имущества общества в двух городах. Кредиторы выступили против предложенной редакции, предполагающей продажу в двух лотах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов прошло 30 июля. Отмечается, что общий размер требований конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 400 627 783,99 рублей (без учёта штрафов и пени). В собрании приняли участие шесть кредиторов, перед которыми размер основного долга составляет 388 499 542,38 рублей (или 96,97% от совокупного размера требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, имеющих право голоса).

На обсуждение был вынесен вопрос о продаже имущества ООО «Коммунальные технологии» в Цивильске и Марпосаде. Кредиторы, требования которых обеспечены залогом части данного имущества, должны были согласовать условия продажи.

«Названное положение предусматривает реализацию имущества в составе единых лотов: лот №1 — имущество, расположенное в городе Мариинский Посад, лот №2 — имущество, расположенное в городе Цивильск. Положение также предусматривает продажу каждого имущественного комплекса путем проведения конкурса», — говорится, в частности, в сообщении.

Один из участников, представитель Россельхозбанка, сообщил, что «банк против утверждения положения в предложенной редакции», и считает необходимым все имущество должника «объединить в единый лот».

В результате большинство (96,2% голосов) выступили против утверждения положения о продаже имущества в предложенной редакции. Было отмечено, что в положение будут внесены изменения и данный вопрос будет вынесен на собрание кредиторов повторно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» признано банкротом в октябре 2019 года. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

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