Москва, , 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.

Больше всего высокооплачиваемых работников в рыбной отрасли — 29% получают более 100 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата занятых рыболовством и рыбоводством составляет 63,6 тыс. рублей.

Далее идёт финансовая деятельность, здесь свыше 100 тыс. рублей получают 27,3% работников, а медианная зарплата составляет 61,5 тыс. рублей.

Добыча полезных ископаемых лидирует по размеру медианной зарплаты — 64,8 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей здесь зарабатывают 24,1% работников.

Доля высоких зарплат меньше всего в лёгкой промышленности и сельском хозяйстве — 1,2%. Медианная зарплата в этих отраслях составляет 20,5 тыс. рублей и 24,6 тыс. рублей соответственно.

Медианная зарплата — это зарплата, меньше которой и больше которой получают по 50% работников. Для исследования были взяты данные Росстата о средних зарплатах за год — с 1 мая 2019 по 1 мая 2020 года.