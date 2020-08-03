Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 31 июля завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,7%, до 74,42 руб., евро/рубль — на 1,10%, до 87,60 руб., фунт/рубль — на 1,56%, до 97,30 руб. За неделю рубль подешевел против доллара США на 2,29%, за месяц — на 2,95%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В последний день недели и месяца российская валюта продолжила сдавать позиции против иностранных валют.

Основными причинами давления на нацвалюту являлись конвертация рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода, а также уход нерезидентов с рынка ОФЗ.

Сегодня, 3 августа, на торгах в Азии доллар продолжил укрепляться к своим конкурентам. Нефть подешевела на 0,77%, до $43,32. На рынке Форекс за один доллар дают 73,80 руб.

Пара доллар/рубль остановилась около важного уровня сопротивления 74,50 руб. Его прорыв откроет дорогу покупателям к отметкам 75 и 76 руб. за доллар.

Если попытка не увенчается успехом, то от курса доллара стоит ожидать отката до 73,15 руб.

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