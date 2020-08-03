Москва, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 5 октября 2020 года приступит к рассмотрению иска к пяти крупным российским компаниям, среди которых «Сбербанк», банк ВТБ, «Северсталь», «Транснефть». Размеры дивидендов, которые пытается взыскать в рамках данного спора физлицо, не указываются, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Андрея Ковалевского поступил в суд 27 июля 2020 года, а 30 июля дело приняла к производству судья Петрухина. Помимо перечисленных ответчиков, в иске фигурирует и АО «Инвестиционная компания «Финам».

В числе крупных акционеров банка ВТБ истец не фигурирует. По открытым данным, в ВТБ Банке долю в 47,22% имеет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», а ещё 32,88% акций остаётся за Минфином РФ. Возможно Ковалевский входит в число миноритариев. Им в банке принадлежит 18,99% голосующих акций.

В «Сбербанке» 50% акций в уставном капитале принадлежит РФ, а 50% минус одна голосующая акция находятся в публичном обращении.