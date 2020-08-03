Чита, , 07:34 — REGNUM Средств, полученных Забайкальским краем из федерального бюджета, хватает для того, чтобы обеспечить финансирование всех первоочередных расходов. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера, сказанные в ходе оперативного совещания.

В общей сложности регион получил два миллиарда 80 миллионов рублей, никаких мероприятий по секвестру бюджета проводить не планируется, заявил Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны. Средства, выделенные по поручению президента России, направлены в 69 субъектов РФ.