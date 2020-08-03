Якутск, , 09:06 — REGNUM Независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, для алмазодобывающей компании АЛРОСА видит единственный выход в просевшей ситуации из-за пандемии коронавируса на рынке, в реализации стоков алмазной продукции Минфину РФ на сумму до трёх млрд долларов. Об этом эксперт рассказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Добыча алмазов по данным Кимберлийского процесса в 2019 году составила 138,2 млн карат — на 7% ниже, чем в 2018 году. На объёмы добычи алмазов влияют горнотехнические параметры алмазных месторождений, а также техника и технология по обогащению алмазов.

Россия по итогам 2019 года сохранила лидерство среди стран, добывающих алмазы, на втором месте Ботсвана, на третьем — Канада. Видно падение добычи алмазов в ЮАР, обусловленное отработкой крупных месторождений алмазов в этой стране.

«Поскольку методика определения параметров мировой алмазодобычи по показателям пяти крупнейших мировых алмазодобывающих компаний является отличным инструментарием для исследования и прогнозирования показателей алмазного рынка, спрогнозирую объёмы добычи алмазов в 2020 году. Мой прогноз составлен на основе публикаций аналитических агентств, отчётов и пресс-релизов ведущих алмазодобывающих предприятий и компаний. Согласно расчётных данных в 2020 году мировая алмазодобыча составит около 100 млн карат алмазов. При резком снижении спроса из-за пандемии коронавируса, стоимость алмазов тоже снизится, до 90 $/карат. Таким образом, стоимость добытых алмазов составит около 9 млрд долларов», — считает Юрий Данилов.

Производство алмазов во втором 2 квартале 2020 года сократилось до 5,7 млн карат, продажи составили 0,6 млн карат. За полгода объём добычи сократился до 13,7 млн карат, продажи составили 10,1 млн карат. В связи с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта во втором квартале, вызванной распространением COVID-19, АЛРОСА приняла меры по оптимизации производства — план на 2020 год снижен до 28−31 млн карат. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции во втором квартале составила 87 млн долларов США.

«По данным независимого аналитика и консультанта алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), во втором квартале мировой объём продажи алмазов снизился примерно на 80−90% в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом. Зимниски сказал, что его прогноз мирового объёма производства на 2020 год сейчас почти на 20% ниже, чем это было до пандемии, это будет самым низким уровнем добычи с конца 1990-х годов. Таким образом, наши прогнозные данные во многом сходятся.

Единственным выходом в сложившейся ситуации является реализация стоков алмазной продукции компании АЛРОСА Минфину РФ на сумму до трёх млрд долларов. В этом случае основное бюджетообразующее предприятие Якутии получит импульс для выполнения плановых показателей по реализации алмазного сырья и возобновление добычи во всех подразделениях АЛРОСА», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 6 мая 2020 года рекомендовал выплатить дивиденды по результатам деятельности компании за 2019 год в размере 100% от свободного денежного потока.