Белово, Кемеровская область, 3 августа 2020, 05:17 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил иск к Беловской городской больнице №2. Исковое заявление рассматривается в первой инстанции. Дата слушаний ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск подан новосибирской компанией ООО «Сибирский успех-Кузбасс» 31 июля 2020 года. Сумма требований — 1 068 156,84 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании-истца является розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, и ортопедическими изделиями.
Истец, вероятно, является поставщиком по госконтракту. По открытым данным, ООО в разные годы выступало исполнителем по более 670 госконтрактам на общую сумму свыше 357 млн рублей. Среди его заказчиков — ТФОМС Кемеровской области.
Сайт Беловской городской больницы временно заблокирован. По данным ЕГРЮЛ, больница расположена в посёлке городского типа Новый города Белово. Учредитель — министерство здравоохранения Кузбасса.