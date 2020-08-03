Москва, , 04:12 — REGNUM Дальневосточные авиакомпании покупают топливо в два раза дороже остальных российских перевозчиков. Полномочный представитель президента В ДФО Юрий Трутнев распорядился в двухнедельный срок представить предложения по снижению стоимости авиационного керосина в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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Керосин в аэропортах Дальнего Востока стоит 70 тыс. рублей за тонну. В аэропорту «Пулково» авиационное топливо стоит 36 тыс. рублей 1 тонну, в аэропорту «Ульяновске» — 34 тыс. рублей, в Московском авиационном узле — 35 тыс. рублей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение разобраться со стоимостью керосина, которая значительно влияет на стоимость билета. Минтрансом РФ этот вопрос до сих пор не решен. Трутнев поручил изучить составляющие высокой стоимости керосина в аэропортах Дальнего Востока и в течение двух недель представить предложения по снижению цены до среднероссийского уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в период пандемии коронавируса пассажиропоток на авиарейсах на Дальнем Востоке сократился на 30%. Самые большие убытки понесли авиакомпании «Якутия» и «Ямал».