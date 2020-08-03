Посёлок городского типа Талая, Магаданская область, , 04:14 — REGNUM В посёлке Талая Хасынского городского округа Магаданской области продолжается строительство современной теплицы по голландской технологии площадью 1,5 га для выращивания огурцов, томатов, зелёных культур и ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В ульяновской школе восстановленная теплица станет научной лабораторией

Отопление теплицы будет обеспечиваться с помощью специального теплообменника из геотермального источника, где температура воды 90 градусов. В теплицах высотой шесть метров установят современные системы кондиционирования, вентиляции, а также искусственного тумана для орошения.

Оборудование уже доставили к месту строительства. Теплицу планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

При выходе на проектную мощность планируется собирать около 1100 тонн овощей в год. Продукцию будут поставлять на курорт «Талая», а также в магазины Колымы.

По словам губернатора Сергея Носова, «при правильном подходе область может производить 70% овощей для собственного потребления».

В Талом идут благоустроительные работы, ремонтируются дома, сносят брошенные ветхие строения. Энергетики проводят экспертизу проекта по возведению ЛЭП, которая свяжет посёлок с магистральной сетью, что позволит обеспечить энергобезопасность населённого пункта.

В перспективе в санатории «Талая» собираются лечить в том числе жителей из соседних регионов Дальнего Востока.

Инвестор планирует провести реконструкцию взлётно-посадочной полосы на 13-м км для организации рейсов в посёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в средней школе № 72 продолжается восстановление круглогодичной теплицы, которая станет научной лабораторией для изучения флоры.