Москва, , 04:01 — REGNUM В период пандемии коронавируса пассажиропоток на авиарейсах на Дальнем Востоке сократился на 30%. Самые большие убытки понесли авиакомпании «Якутия» и «Ямал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ.

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Потери и способы поддержки дальневосточных авиакомпаний с главами регионов обсудил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В прошлом году в период с марта по май авиакомпании Дальнего Востока перевезли около 500 тыс. пассажиров. В этом году из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений за аналогичный период услугами авиаперевозчиков воспользовались 344 тыс. пассажиров — на 30% меньше.

При сокращении пассажиропотока авиакомпании несли все прежние расходы на содержание авиапарка, лизинг и на другие расходы, связанные с эксплуатацией транспорта. 13 из 17 дальневосточных авиакомпаний обратились за господдержкой, как системообразующие предприятия. Но, как отметили участники совещания, такая господдержка в основном предназначена для крупных авиакомпаний, осуществляющих магистральные перевозки. По данным, представленным членом Совета Федерации РФ Анатолием Широковым, с марта по май убытки 9 региональных перевозчиков составили 4,455 млрд рублей. Наибольшие убытки понесли авиакомпании «Якутия» (1,5 млрд рублей) и «Ямал» (1,6 млрд рублей).

Юрий Трутнев поручил проанализировать эффективность предоставляемых авиаперевозчикам мер поддержки и представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний.

«Мы не можем остановить транспортное сообщение. Это совершенно невозможно», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ и Минвостокразвития разработали дорожную карту по созданию единой дальневосточной авиакомпании. Глава Якутии Айсен Николаев 30 июня в режиме видеоконференцсвязи под председательством первого замминистра транспорта Александра Нерадько принял участие в совещании по этому вопросу.